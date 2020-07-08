الإمارات: 51 ألف فحص كورونا و568 حالة شفاء جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأربعاء، عن إجراء أكثر من 51 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في دولة الإمارات، بهدف حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

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وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى دولة الإمارات في الكشف عن 445 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 53045 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 568 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 42282.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في دولة الإمارات 327 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.