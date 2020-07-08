رويترز: حرس المنشآت النفطية يمنع الناقلة "دلتا أوشن" من دخول ميناء السدر الليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وكالة "رويترز" إن حرس المنشآت النفطية يمنع الناقلة "دلتا أوشن" من دخول ميناء السدر الليبي.



وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، قد قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنها مستعدة لرفع حالة القوة القاهرة في ميناء السدر النفطي والسماح لناقلة في حالة الاستعداد بتحميل النفط الخام من خزانات.

وحثت المؤسسة جميع الأطراف الليبية على دعمها وطالبت من وصفتهم بأنهم "المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة" بمغادرة الميناء على الفور.

Advertisements

وبحسب بيانات رفينيتيف أيكون، وصلت الناقلة دلتا أوشن سويز ماكس إلى الميناء في الخامس من يوليو تموز وظلت هناك منذ ذلك الحين.

وذكر مصدر شحن ومصدر تجاري أن الناقلة مستأجرة من شركة يونيبك التجارية.

ولفت أحد المصادر إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بمحاولات أخرى لتحميل الخام من خزانات ميناء السدر في الأسابيع الماضية لكنها لم تفلح.