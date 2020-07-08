- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برلين تصف انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بـ"النكسة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
وصفت برلين، اليوم الأربعاء، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بـ"النكسة".
وقالت مارتينا فيتز، المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، إن انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية "نكسة للتعاون الدولي".
وأكدت أن الأوبئة العالمية تظهر الحاجة إلى "تعاون دولي أكبر لمكافحة الوباء، وليس لتعاون أقل".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بسحب بلاده من منظمة الصحة العالمية، على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا، قبل أن تبدأ بلاده أمس الثلاثاء، رسميا، تنفيذ الخطوة.
قرار أمريكي جاء بعد أسبوع من إعراب مدير منظمة الصحة العالمية عن أمله، بمواصلة التعاون مع واشنطن.
ومع استمرار تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، علق ترامب مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة التي يتهمها بالتساهل مع الصين، وهو ما تنفيه المنظمة وبكين.
كانت هذه تفاصيل خبر برلين تصف انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بـ"النكسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.