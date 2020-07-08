رئيس دولة الإمارات يصدر مرسوما بإنشاء مكتب "فخر الوطن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الأربعاء، مرسوما اتحاديا رقم 95 لسنة 2020 بشأن إنشاء مكتب "فخر الوطن"، ‏برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.



ويهدف مكتب "فخر الوطن" إلى تقدير جهود المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات.

ونص المرسوم على أن يكون للمكتب الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقره في إمارة أبوظبي، ولرئيس المكتب إنشاء فروع له داخل أي إمارة من إمارات الدولة.

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‏كما يهدف المكتب إلى حشد الدعم المجتمعي لإبراز التقدير الواجب للعاملين في الخطوط الأمامية والاعتزاز والفخر بهم ومتابعة ودعم احتياجاتهم، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وحدد المرسوم اختصاصات وصلاحيات المكتب، منها تحديد المقصود بالمشاركين في الخطوط الأمامية، وبيان فئاتهم ومعايير وطرق اختيارهم، وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات الهادفة إلى دعم المشاركين في الخطوط الأمامية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويعمل المكتب على تكليف الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات رئيس المكتب المتعلقة بالمشاركين في الخطوط الأمامية، ومتابعة أداء تلك الجهات وبناء قاعدة بيانات والربط الإلكتروني مع أي جهة حكومية اتحادية أو محلية أو خاصة.

يأتي ذلك بجانب إطلاق الفعاليات ومنح المكافآت والهدايا وشهادات التقدير والميداليات الفخرية، وترشيح أي من المشاركين في الخطوط الأمامية للحصول على الأوسمة والميداليات وفقا للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.