رئيس "الشراء الموحد": نجهز مستودعات تجعل مصر الخامس عالميًّا في السعة التخزينية للأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: قال اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن السفير الصيني لدى القاهرة استهل كلمته، خلال اجتماع بمناسبة تبرع «الجمعية الصينية لتنظيم الأسرة CFPA» بمهمات ومستلزمات طبية إلى نظيرتها المصرية، برثاء الراحل الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي رحل أول من أمس، وتحدث عن عمق العلاقات الصينية- المصرية.

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