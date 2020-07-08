"بطل في حرب الاستنزاف وأكتوبر".. قوات الدفاع الجوي تنعى الفريق محمد العصار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نعت قوات الدفاع الجوي، من خلال جريدة الأهرام، الفريق محمد سعيد العصار، "ننعي مقاتلا من من رجال الدفاع الجوي الأبطال في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة".
كما نعي جهاز المخابرات العامة وأعضاء الجهاز، الفريق محمد سعيد العصار، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كان قد تُوفي أول أمس، الاثنين، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي أحد الرموز العسكرية المصرية.
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