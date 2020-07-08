صحة كفر الشيخ تسجل ولادة مصابة بكورونا في عزل بلطيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجح فريق طبي بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في إجراءةعملية ولادة لمصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد دخولها المستشفى لتلقي العلاج من الفيروس.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أن المديرية سجلت حالة ولادة قيصرية لسيدة في العقد الثاني من عمرها، من أبناء المحافظة، وجرى دخولها مستشفى وهي في الشهر الأخير من الحمل، بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.

وقال المصدر إن حالة السيدة مستقرة، وكذا طفلها والذي تأكد عدم إصابته بالفيروس، وجرى إيداعه بقسم الحضان بالمستشفى .

وأضاف أن الفريق الطبي يضم الدكتور أمجد سعد، طبيب النساء والتوليد، والدكتور، محمود سعد، طبيب التخدير، وأعضاء طاقم التمريض، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى.