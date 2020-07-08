محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
نجح فريق طبي بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في إجراءةعملية ولادة لمصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد دخولها المستشفى لتلقي العلاج من الفيروس.
وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أن المديرية سجلت حالة ولادة قيصرية لسيدة في العقد الثاني من عمرها، من أبناء المحافظة، وجرى دخولها مستشفى وهي في الشهر الأخير من الحمل، بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.
وقال المصدر إن حالة السيدة مستقرة، وكذا طفلها والذي تأكد عدم إصابته بالفيروس، وجرى إيداعه بقسم الحضان بالمستشفى .
وأضاف أن الفريق الطبي يضم الدكتور أمجد سعد، طبيب النساء والتوليد، والدكتور، محمود سعد، طبيب التخدير، وأعضاء طاقم التمريض، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة كفر الشيخ تسجل ولادة مصابة بكورونا في عزل بلطيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.