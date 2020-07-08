إصابة رئيس وحدة الكلى الصناعي بمستشفى الخانكة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: أعلن مستشفى الخانكة المركزي، بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، إصابة الدكتور أحمد إبراهيم عبدالعال، رئيس وحدة الكلى الصناعي بالمستشفى بفيروس كورونا. وذكر المستشفى في بيان له، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الطبيب المصاب، يتمتع بقلب أبيض، وسيرة حميدة، وأنه ملقب بدينامو وحدة الغسيل الكلوي، متمنين له الشفاء العاجل.

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