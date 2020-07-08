خلال أسابيع.. التعليم: إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجية التطبيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير التعليم الفني يعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلاً مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية.
وأضاف شوقي، خلال توقيع بروتوكول لإنشاء أول مدرسة التكنولوجية التطبيقية للاتصالات، أنه رغم الظروف الراهنة، ستشهد الأسابيع القليلة المقبلة توقيع عدد من البروتوكولات التي سينشأ عنها مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة بين الوزارة وعدد من الشركات الرائدة في مجالات اقتصادية وخدمية مستحدثة.
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