8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع "دابر أملا" بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في صالة إنتاج بمصنع زيوت شعر "دابر أملا" بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بنشوب حريق في صالة إنتاج بمصنع زيوت شعر "دابر أملا" بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما تسبب الحريق في إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق وجرى إسعافهم بمحيط المصنع.

وتبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في "مكنسة" كهربائية، فيما التهمت النيران مجموعة من الكراتين الموجودة داخل صالة إنتاج على مساحة 250 متر مربع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.