قمة ثلاثية بين رؤساء النمسا وسلوفينيا وكرواتيا لبحث تطورات أزمة جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- (أ ش أ):

بحث رؤساء النمسا الكسندر فان دير بيلين وسلوفينيا بوروت باهور وكرواتيا زوران ميلانوفيتش ، في قمة ثلاثية ، اليوم الأربعاء، في (فيينا) تطورات أزمة جائحة كورونا في الدول الثلاثة وفي أوروبا والعالم.

وقالت مصادر في قصر هوفبورج الرئاسي النمساوي، اليوم ، إن مباحثات الرؤساء الثلاثة تطرقت إلى الحديث عن إعادة إعمار الاتحاد الأوروبي وسياسة المناخ.

وأضافت المصادر أن هذا هو الاجتماع السنوي السابع من نوعه للرؤساء الثلاثة الذي يعقد بالتناوب بين العواصم الثلاثة، مشيرة الى أن هذه الاجتماع السنوي بدأ بعد انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013.

وكان رئيسا سلوفينيا وكرواتيا قد وصلا إلى (فيينا) مساء أمس، حيث استقبلهم الرئيس النمساوي على عشاء عمل، تم خلاله تبادل وجهات النظر عن العلاقات المشتركة والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.