خدمات لم يطلبها المستخدمون.. بيان عاجل ضد شركات الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب:
تقدم النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن قيام شركات الاتصالات بإشراك المواطنين في خدمات دون علمهم، وتحصيل مبالغ مالية مقابل خدمات لم يطلبها المستخدم.
وقال حسنين، في بيانه اليوم الأربعاء، إن شركات الاتصالات دأبت خلال الفترات السابقة، على إجبار المشتركين على دفع مصاريف خدمات لم يطلبوها، مستغلين جهل بعض المواطنين بطرق تشغيل وإلغاء الخدمات من خلال الأكواد المعقدة وتقوم بإجبارهم على دفعها.
وأوضح البرلماني أنه في ظل غياب الجهاز القومي للاتصالات، تقوم الشركات بالتحاليل على المواطنين وتقديم خدمات إجبارية لهم دون مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد؛ مما يعتبر استغلالًا مجرمًا من قِبل الشركات في حق المواطن والدولة؛ حيث تتعنت الشركة أيضًا في إرجاع ما تم خصمه من المواطنين من مبالغ مالية في خدمات لم يطلبوها.
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