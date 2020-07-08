من بينها تونس / بيان من 9 دول عربية ترفض مخطط الضمّ الإسرائيلي

أكد اجتماع لوزراء خارجية 9 دول عربية في الأردن، ضم مصر والإمارات والسعودية والمغرب وفلسطين وتونس وسلطنة عمان والكويت والأردن، رفض مخطط الضم من الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة، مشددا على أهمية العودة إلى المباحثات الجادة لإيجاد حل للصراع.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، "رفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل".

وتابع "ضرورة العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين".

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وأضاف "دعوة المجتمع الدولي اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام".