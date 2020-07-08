قالتشاو ليتجانج، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية،اليوم الأربعاء، إن الصين تعتبر قرار الولايات المتحدة الخروج من منظمة الصحة العالمية يقوض الجهود في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقال الدبلوماسي للصحفيين: "منظمة الصحة العالمية هي المنظمة الأكثر موثوقية وتأهيلاً في مجال ضمان الصحة الاجتماعية العالمية، وتلعب دوراً حاسماً لا غنى عنه في تنسيق جهود المجتمع الدولي في مكافحة
وأضاف، "ندعو الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها الدولية وتحمل المسؤولية. الصين تدعو أيضاً المجتمع الدولي لتعزيز دعم منظمة الصحة العالمية".
وأشار المتحدث إلى أن هذه التصرفات للولايات المتحدة تقوض جهود المجتمع الدولي في مكافحةالوباء، وتؤثر سلباً على الجهود الدولية لتقديم الدعم للدول النامية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الصينية تعلق على قرار واشنطن بالخروج من منظمة الصحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.