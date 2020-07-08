تسجيل 153 وفاة و2691 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، الأربعاء، عن تسجيل 153 وفاة، و2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الإيرانية إلى أنه تم تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 248379.
كم أعلنت عن تسجيل 153 حالة وفاة جديدة جراء العدوى، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى12048.
وقالت الوزارة الإيرانية، إن 3309 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، فيما تماثل 209463 مصابا إلى الشفاء.
ولفتت الصحة الإيرانية إلى أن 19 إقليما من أصل 31، في وضع صحي خطر بالنسبة لتفشي كورونا، حيث هناك 9 أقاليم في "وضع صحي
كما أن هناك 10 أقاليم في "حالة تأهب" جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: طهران، غلستان، البرز، كرمان، يزد، همدان، سيستان وبلوشيستان، أصفهان، مازندران، وأردبيل.
ودعت وزارة الصحة الإيرانية، المواطنين إلى عدم التنقل بين المدن وتجنب السفر إلى إقليمي خراسان ومازندران.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية في البلاد أجرت حتى الآن 1872391 فحص تشخيص كورونا.
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