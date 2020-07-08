ابنة شقيق ترامب تكشف أسرار الرئيس الأمريكي وعائلته

وصفت ماري ترامب، عمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "نرجسي وكاذب" طبعت شخصيته بسلوك والده "المتسلط" وكتبت أن ترامب اعتبر "الغش أسلوب حياة"، بحسب "نيويورك تايمز".
ورد البيت الأبيض فورا على الاتهامات، واصفا كتاب ماري ترامب تحت عنوان "أكثرمما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟" على أنه "كتاب أكاذيب".
ومن المقرر أن تصدر مذكرات ماري ترامب في 14 يوليو الجاري وسط معركة قضائية لمنعنشرها بينما تصدرت المبيعات منذ الآن على موقع "أمازون" قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.
وكتبت ماري (55 عاما) المتخصصة في علم النفس السريري أن ترامب اعتبر "الغش أسلوب حياة"، واتهمت الرئيس بـ"العجرفة والجهل المتعمد" منذ صغره، حسب مقتطفات نقلتها "نيويورك تايمز" من كتابها.
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