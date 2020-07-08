الضرائب في عمان تعلن عن تسهيلات بسبب كورونا

أعلن جهاز الضرائب في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن مجموعة من التسهيلات والحوافز المتعلقة بأداء الضريبة المستحقة خلال 2020؛ وذلك تنفيذا لقرار اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لضمان سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وتضمنت التسهيلات، بحسب بيان نقلت عنهصحيفة "الشبيبة" المحلية، تعليق سريان الضريبة الإضافية، المترتبة على عدم الوفاء بالضريبة للحالات عن السنة الضريبة 2019، حتى نهاية شهر سبتمبر، وكذلك، وقف سريان الغرامات والجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات والحسابات عن السنة المالية 2019، أيضا حتى نهاية الشهر المذكور.
وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في السلطنة، بحسب أحدث إحصاء صدر قبل ظهر اليوم، 50207 توفي منهم 233 جراء تداعيات الإصابة.
كما سمح جهاز الضرائب العماني للحالات الضريبية بسداد الضريبة المستحقة عن السنة المالية الماضية على أقساط، وغيرها من التسهيلات.
وتأثرت الشركات العاملة في عمان وكذلك الأفراد، كما في الدول المجاورة، بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل السلطات المختصة، للحد من انتشار وباء "كوفيد-19".
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