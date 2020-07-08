الصين ترفع حالة الطوارئ إلى المستوى الثالث بسبب الفيضانات

رفعت السلطات الصينية حالة الطوارئ إلى المستوى الثالث، لمواجهة خطر يهدد البلاد وينذر بحدوث كارثة إذا لم تتم الاستجابة له على وجه السرعة ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية إن مقر الدولة للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين، رفع الاستجابة لحالات

الطوارئ للسيطرة على الفيضانات من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن استمرار الأمطار الغزيرة المتواصلة يمكن أن يتسبب في حدوث كوارث عبر مساحات شاسعة من البلاد.وأضافت: "بسبب الفيضانات الشديدة، أرسل المقر ووزارة إدارة الطوارئ يوم الاثنين تسعة فرق عمل أخرى إلى مناطق مختلفة، بما في ذلك سيتشوان وتشونغتشينغ وهونان وجيانغشي"، مضيفة: "كان قد تم إرسال فرق في السابق للمساعدة في الإغاثة من الفيضانات في هوبي وآنهوي".ولفتت الشبكة إلى قول سلطات الطوارئ الصينية إنها ستصدر توجيهات إلى السلطات المحلية لتعزيز قدراتها على التنبؤ، وتحسين دوريات الأنهار والخزانات، وضمان سبل العيش للمتضررين من الفيضانات".