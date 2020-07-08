قصف معسكر لقوات فرنسية وأممية في مالي

قصف معسكر في شمال شرق مالي يضم قوات فرنسية ومالية وأخرى تابعة للأمم المتحدة، بصاروخ دون وقوع ضحايا أو خسائر، بحسب ما أعلنت بعثة المنظمة الدولية في هذا البلد ، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
وأطلق مسلحون مجهولون 16 قذيفةعلى معسكر تيساليت، في منطقة كيدال قرب الحدود الجزائرية، لكنها سقطت خارج المعسكر، على ما أفاد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينوسما"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
والاثنين، أصيب ثلاثة عناصر في قوة الأمم المتحدة، أحدهم إصابته خطيرة، حين اصطدمت مركبتهم بلغم أرضي في منطقة كيدال، على ما ذكرت البعثة.
وتضم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي 13 ألف جندي من دول عدة، فيما تنشر فرنسا خمسة آلاف جندي ضمن عملية برخان لمواجهة المسلحين في منطقة الساحل.
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