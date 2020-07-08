فوربس: سفينة الاتحاد السوفيتي السابقة لا تزال تخدم في البحرية الأمريكية

استذكر البحارة الأمريكيون تاريخا غير عادي للسفينة الحربية الأمريكية التي بنيت في الاتحاد السوفيتي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت صحيفة "فوربس" الأمريكية إن إدارة النقل البحري التابعة للبحرية الأمريكية نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة فوتوغرافية لسفينتها "الجندي روي ويت" التي كانت سوفيتية سابقا وحملت اسم " فلاديمير فاسليايف"،ثم أطلقت عليها اسم "روي ويت" نسبة إلى الجندي الأمريكي البطل في الحرب الفيتنامية.
وتدخل السفينة حاليا في إدارة النقل البحري العسكري التي تضم إلى جانبها 16 سفينة نقل ثقيلة وتخصص لنقل الجنود والمعدات الحربية.
يذكر أن سفينة "فلاديمير فاسليايف"
وقالت "فوربس" إن تلك السفينة كانت مخصصة لتحقيق عمليات النقل في مسارات بعيدة في ظروف التموج الشديد. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي اشتراها عام 1997 سلاح البحرية الأمريكي الذي أدخلها إلى إدارة النقل البحري العسكري حيث لا تزال تخدم إلى حد الآن.
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