فوربس: سفينة الاتحاد السوفيتي السابقة لا تزال تخدم في البحرية الأمريكية

استذكر البحارة الأمريكيون تاريخا غير عادي للسفينة الحربية الأمريكية التي بنيت في الاتحاد السوفيتي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت صحيفة "فوربس" الأمريكية إن إدارة النقل البحري التابعة للبحرية الأمريكية نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة فوتوغرافية لسفينتها "الجندي روي ويت" التي كانت سوفيتية سابقا وحملت اسم " فلاديمير فاسليايف"،

ثم أطلقت عليها اسم "روي ويت" نسبة إلى الجندي الأمريكي البطل في الحرب الفيتنامية.

وتدخل السفينة حاليا في إدارة النقل البحري العسكري التي تضم إلى جانبها 16 سفينة نقل ثقيلة وتخصص لنقل الجنود والمعدات الحربية.

Advertisements

يذكر أن سفينة "فلاديمير فاسليايف"

بنيت عام 1980 في مدينة نيكولايف بأوكرانيا الحالية التي كانت آنذاك جزءا من الاتحاد السوفيتي وهي سفينة رابعة من مشروع 1609 السوفيتي البحري.

وقالت "فوربس" إن تلك السفينة كانت مخصصة لتحقيق عمليات النقل في مسارات بعيدة في ظروف التموج الشديد. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي اشتراها عام 1997 سلاح البحرية الأمريكي الذي أدخلها إلى إدارة النقل البحري العسكري حيث لا تزال تخدم إلى حد الآن.