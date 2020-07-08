كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين: تحذير أستراليا من خطر الاعتقال "مثير للسخرية تماما" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفارة الصينية في أستراليا، اليوم الأربعاء، أن تحذير كانبرا من أن المواطنين الأستراليين يخاطرون بالاعتقال التعسفي في الصين "مثير للسخرية والتضليل".

وقالت السفارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "الأجانب في الصين، بما في ذلك الأستراليون، طالما أنهم يلتزمون بالقوانين الصينية، لا داعي للقلق على الإطلاق"، كما أوردت وكالة "رويترز".

قامت أستراليا بتحديث نصيحة السفر بعد أن فرضت بكين تشريعًا أمنيًا جديدًا لهونج كونج.

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وكان قد أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، يوم الخميس 2 يوليو، أن حكومته قد تتبع بريطانيا في منح تأشيرات لمواطني هونج كونج بعد أن فرضت الصين قانونًا أمنيًا جديدًا على المدينة.

وقال "موريسون"، إن الأحداث في هونج كونج تبعث على القلق وأن الحكومة الأسترالية "مستعدة للارتقاء وتقديم الدعم"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت أستراليا ستفكر في توفير ملاذ آمن لسكان هونج كونج، على غرار بريطانيا، أجاب: "نحن ندرس بنشاط المقترحات التي طلبت تقديمها قبل عدة أسابيع وسيتم وضع اللمسات النهائية على هؤلاء وهم. وسينظر مجلس الوزراء قريبًا في توفير فرص مماثلة".