كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تعتقل الرئيس التنفيذي لشركة "إل جي بوليمرز" الكورية الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الشرطة الهندية القبض على 12 مسؤولًا في شركة "إل جي بوليمرز"، بما في ذلك الرئيس التنفيذي اللكوري الجنوبي، صنكي جيونج، حسبما أعلن ضابط، اليوم الاربعاء، بعد شهرين من تسرب الغاز في مصنع كيميائي للشركة جنوب الهند قتل 12.

وقال مفوض شرطة المدينة راجيف كومار مينا: "تمت الاعتقالات في إطار قضية القتل العمد المرفوعة ضد الشركة، وهي وحدة تابعة لشركة LG Chem Ltd الكورية الجنوبية ومسؤوليها، نتيجة التسرب الذي حدث في الساعات الأولى من يوم 7 مايو في مدينة فيساكاباتنام الساحلية."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "مينا": "تم القبض على ما مجموعه اثني عشر عضوًا من بينهم الرئيس التنفيذي واثنين من المديرين مساء الثلاثاء"، موضحًا، أن من بين الذين اعتقلوا مديران أحدهما من كوريا الجنوبية.

كما قال "مينا"، إن التهم يمكن أن تفرض عقوبات بالسجن تصل إلى ثماني سنوات إذا ثبتت في المحكمة.

وقالت شركة "إل جي بوليمرز"، إنه ليس لديها ما تشاركه في رسالة بريد إلكتروني ردًا على طلب "رويترز" للتعليق على الاعتقالات.

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تسرب غاز الستايرين السام من المصنع الكيميائي مما أدى إلى اختناق العديد من الأشخاص الذين كانوا نائمين.

هذا الأسبوع، أوصت لجنة عينتها الحكومة بضرورة تحويل المصنع بعيدًا عن سكن الإنسان ودعت إلى اتخاذ إجراءات ضد كبار الموظفين. وقالت، إن "إل جي بوليمرز" كانت مهملة وأن أنظمة الإنذار لا تعمل.

وقالت اللجنة، إن الشركة تجاهلت التفاعلات الكيميائية التي يحتمل أن تكون خطرة في المصنع في أبريل قبل التسرب، عندما كانت تعمل مع عدد أقل من الموظفين بسبب إغلاق فيروس كوونا المستجد.

ووجدت اللجنة، أن درجة الحرارة داخل أقدم خزانات التخزين الثلاثة التي تحتوي على مونومر ستيرين، وهو سائل يستخدم في تصنيع منتجات البوليسترين، ارتفع إلى أكثر من ستة أضعاف المستوى المسموح به، وبعد ذلك تبخرت.

وقالت LG Chem Ltd يوم الاثنينن إنها تعاونت مع التحقيق وسترد على نتيجة التحقيق وتتخذ الإجراءات المقابلة.

تضمنت قضية الشرطة تهم القتل العمد، والتعامل مع الإهمال للمواد السامة وإحداث الأذى وتعريض الحياة العامة للخطر.