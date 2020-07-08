كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين ترد على تصرف المواطنين الأمريكيين بشأن التبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في الصين، اليوم الأربعاء، أنها ستفرض قيودًا على التأشيرة على المواطنين الأمريكيين الذين شاركوا في ما وصفته بالسلوك "الفاضح" بشأن التبت، في انتقام واضح من قيود الولايات المتحدة على المسؤولين الصينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحفيين في بكين: "يجب على الولايات المتحدة التوقف عن السير في المسار الخاطئ لتجنب المزيد من الأذى بين علاقات الصين والولايات المتحدة، والتواصل والتعاون بين البلدين"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "تشاو"، أن بكين لن تسمح بالتدخل الأجنبي في شؤون التبت، وإن بكين تنفذ بعض "الإجراءات الوقائية" على الزوار بسبب الجغرافيا والمناخ في التبت.

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستقيد تأشيرات الدخول لبعض المسؤولين الصينيين لأن بكين تعرقل سفر الدبلوماسيين والصحفيين والسياح الأمريكيين إلى التبت و"انتهاكات حقوق الإنسان" في منطقة الهيمالايا.

وتأتي هذه الخطوات مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة بسبب التجارة والتكنولوجيا ووباء فيروس كورونا المستجد والمستعمرة البريطانية السابقة هونج كونج.

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أرسلت الصين قواتها إلى التبت الجبلية النائية في عام 1950 فيما وصفته رسميًا بتحرير سلمي وحكمت هناك بقبضة حديدية منذ ذلك الحين.

وقال بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم "الحكم الذاتي الهادف" للتبتيين واحترام حقوقهم الإنسانية الأساسية.

وأضاف "بومبيو"، في إشارة إلى جمهورية الصين الشعبية: "أن الوصول إلى مناطق التبت أمر حيوي بشكل متزايد للاستقرار الإقليمي، نظرًا لانتهاكات جمهورية الصين الشعبية لحقوق الإنسان هناك، بالإضافة إلى فشل بكين في منع التدهور البيئي بالقرب من منابع الأنهار الرئيسية في آسيا".

وأوضح: "أنني أعلن اليوم عن فرض قيود على التأشيرة على حكومة جمهورية الصين الشعبية ومسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين قرروا المشاركة بشكل كبير في صياغة أو تنفيذ السياسات المتعلقة بوصول الأجانب إلى مناطق التبت".

وصلت العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات منذ أن ضرب جائحة الفيروس التاجي الذي بدأ في الصين الولايات المتحدة بشدة.

كما قال "بومبيو" الأسبوع الماضي، إن قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين على هونج كونج، على الرغم من ضمان الإقليم لاستقلال ذاتي واسع النطاق، يعد إهانة لجميع الدول.