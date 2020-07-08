كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. وضع وزير الدفاع الإسرائيلي في الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل رئيس وزراء إسرائيل البديل ووزير الدفاع بيني جانتس، إلى الحجر الصحي، بعد مخالطة مصابين بفيروس كورونا المستجد.، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

وكشفت وسائل الإعلام العبرية، أنه "بسبب الاشتباه في مخالطته لمريض كورونا مساء الأحد الماضي، وبعد التشاور مع المسؤولين الطبيين، قرّر جانتس دخول الحجر الصحي، حتى يتم إجراء اختبار كورونا والتحقيق الوبائي.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 5 وفيات و748 حالة إصابة جديدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في غضون الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يرفع مجمل الإصابات إلى 13352، والوفيات إلى 343 حالة.

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وقد اتخذت السلطات الإسرائيلية، إجراءات في مارس وأبريل لاحتواء الفيروس بما في ذلك فرض قيود على السفر بشكل مبكر، قد لاقت إشادة دولية.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل تواجه حالة طوارئ بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لمحاولة وقف تفشي الفيروس.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، إن "مجلس الوزراء سيعود للانعقاد غداً ليتخذ قراره بشأن القيود الجديدة وسيقدم خطة في غضون الأيام المقبلة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية التي يفرضها الوباء".

