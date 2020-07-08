كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ابنة شقيق ترامب تنشر مذكراتها.. ماذا قالت عن عمها و جدها؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وكالة (أ ف ب) خبرا جاء فيه أنه من المقرر أن تصدر مذكرات ماري ترامب بعنوان "أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟" في 14 يوليو، وسط معركة قضائية لمنع نشرها حيث تكشف عن معلومات قد يكون لها صدى علي الانتخابات الرئاسية الأميركية. وكتبت ماري ترامب (55 عاما) المتخصصة في علم النفس السريري أن ترامب يعتبر "الغش أسلوب حياة"، واتهمت الرئيس بـ"العجرفة والجهل المتعمد" منذ صغره.

كما وصفت ماري الرئيس الأميركي في مقتطفات من مذكراتها، نشرت يوم الثلاثاء 07 يوليو 2020، بأنه "نرجسي وكاذب" طبعت شخصيته بسلوك والده المعتل اجتماعيًا الذي خلق بيئة مؤذية وصادمة بالنسبة لعائلته في المنزل.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فان ماري ترامب وصفت كيف أن جدها "المتسلط" كان "يهزأ" من والدها وكيف ان دونالد ترامب الذي يصغره بسبعة أعوام "تعلم الكذب لكي يبرز نفسه" خوفا من الإذلال الذي تعرضه له شقيقه.

وقالت إنه دفع أموالا للخضوع لامتحانات "سات"، ما ساعده على دخول كلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا. ولم توضح الصحيفة كيف علمت ماري بهذه التفاصيل.

Advertisements

وفي السياق نفسه، قالت ماري ترامب، وفقا لما نقلت عنها شبكة "سي ان ان"، إن ترامب "أتبع أسلوب جدي، ومع عدم تحرك وصمت أشقائه وشقيقاته، دمّر والدي. ولا يمكنني أن أدعه يدمّر بلادي".

ورد البيت الأبيض فورا على الاتهامات، واصفا كتاب ماري ترامب أنه "كتاب أكاذيب". وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض ساره ماثيوز في ردها على المذكرات إن الرئيس "قال إن والده كان محبا ولم يكن أبدا قاسيا في تعامله معه كطفل".

وتعد هذه المذكرات الاحدث في سلسلة كتب احتوت معلومات تضر بترامب، بعدما وصفه مساعده السابق جون بولتون بأنه فاسد وغير كفؤ في كتاب صدر في وقت سابق، واعتبره ترامب "محض خيال".