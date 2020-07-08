كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء أستراليا: على البلاد أن تبطئ عودة مواطنيها من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، بأنه يجب على أستراليا إبطاء عودة مواطنيها من الخارج، في الوقت الذي تتصارع فيه الدولة مع تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أجبرها على عزل ثاني أكثر ولاياتها اكتظاظًا بالسكان.

وقال "موريسون"، خلال مؤتمر صحفي متلفز: "بقية البلاد تعرف أن التضحية التي تمر بها الآن ليست لك ولعائلتك فقط، بل للمجتمع الأسترالي الأوسع"، كما أوردت وكالة "رويترز".

واكد "موريسون"، أنه سيتقدم باقتراح إلى مجلس الوزراء الوطني لقادة الولايات والأقاليم يوم الجمعة، سعياً إلى إبطاء عودة المواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين عن طريق تقليل عدد رحلات العودة إلى الوطن. وكانت المجموعتان هما الوافدون الوحيدون المسموح لهم منذ أن أغلقت أستراليا حدودها الدولية في مارس.

تم إغلاق الحدود بين فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، الأكثر ازدحامًا في البلاد، بين عشية وضحاها وسيعود نحو 4.9 مليون مقيم في العاصمة الفيكتورية ملبورن إلى إغلاق جزئي في منتصف الليل بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الولاية.

أعلنت نيوزيلندا المجاورة يوم الثلاثاء أن شركة الطيران الوطنية الخاصة بها لن تأخذ حجوزات جديدة للداخل لمدة ثلاثة أسابيع لتخفيف العبء على فائض مرافق الحجر الصحي.

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في أستراليا، تم رفع الأعلام الحمراء من خلال انتهاكات الحجر الصحي المحتملة التي تعتقد حكومة ولاية فيكتوريا أنها أدت إلى قيام العائدين بنشر الفيروس. بدأ المسؤولون تحقيقا.

أبلغت ولاية فيكتوريا عن 134 حالة إصابة جديدة، اليوم الأربعاء، بانخفاض عن الرقم القياسي لليوم السابق 191 ولكن تجاوزت الارتفاعات اليومية المنخفضة في الولايات والأقاليم السبعة الأخرى.

تم التأكيد على المخاوف من موجة ثانية أوسع نطاقا يوم الخميس من خلال تقرير رسمي عن ثلاث حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد في العاصمة الوطنية كانبرا. وقد عاد اثنان من المصابين من ملبورن الأسبوع الماضي، والثالث هو زميلهم في المنزل.

في سيدني، كانت السلطات تسعى جاهدة لتعقب 48 راكباً سمح لهم بالنزول من رحلة جوية من ملبورن بين عشية وضحاها دون التحقق من أعراض فيروس كورونا.

يوجه ظهور الفيروس مرة أخرى إلى آمال أستراليا في تخفيف هبوطها حيث تغرق في أول ركود لها منذ ثلاثة عقود. وقال أمين الخزانة الفيدرالي جوش فرايدنبرج، إن إغلاق الحدود وإغلاق ملبورن سيكلف الاقتصاد ما يصل إلى مليار دولار أسترالي (700 مليون دولار) في الأسبوع.

وقال "موريسون"، إن الحكومة ستقدم دعمًا إضافيًا للدخل يتجاوز دعم الأجور المقرر حاليًا انتهاءه في سبتمبر، بينما قال فريدنبيرج أنه قد يتم تسريع تخفيضات ضريبة الدخل.