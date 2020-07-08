كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تتحدى الولايات المتحدة لخفض ترسانتها النووية إلى المستوى الملائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح دبلوماسى صينى كبير، اليوم الاربعاء، بأن الصين ستكون "سعيدة" بالمشاركة في مفاوضات ثلاثية لتحديد الأسلحة مع الولايات المتحدة وروسيا، ولكن فقط إذا كانت واشنطن مستعدة لخفض ترسانتها النووية إلى مستوى الصين.

وأكد فو كونج، رئيس إدارة مراقبة التسلح بوزارة الخارجية الصينية للصحفيين فى بكين، اليوم الاربعاء، أن الصين ليس لديها مصلحة فى الانضمام إلى المفاوضات مع القوى العظمى السابقة فى حقبة الحرب الباردة نظرًا لأن حجم الترسانة النووية الأمريكية يبلغ حوالى 20 ضعف حجم الصين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال: "يمكنني أن أؤكد لكم، إذا قالت الولايات المتحدة إنهم على استعداد للنزول إلى المستوى الصيني، فإن الصين ستكون سعيدة للمشاركة في اليوم التالي. لكن في الواقع، نحن نعلم أن هذا لن يحدث".

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وأضاف "فو"، أنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإن مطالبة الصين بالمشاركة في المفاوضات الثلاثية "ليست سوى حيلة لتحويل الانتباه" وعذر للولايات المتحدة للابتعاد عن تمديد ستارت الجديد.

وأردف "فو": "الهدف الحقيقي هو التخلص من جميع القيود وأن يكون لك مطلق الحرية في البحث عن التفوق العسكري على أي خصم، حقيقي أو متخيل".

كما أكد "فو"، أن الصين لا "تبتعد عن عملية نزع السلاح النووي الدولي" وهي مستعدة لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بخفض المخاطر النووية في إطار الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ودعت واشنطن، مرارًا، الصين للانضمام إلى مفاوضات ثلاثية لتمديد معاهدة ستارت الجديدة، وهي معاهدة أسلحة نووية رائدة بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي من المقرر أن تنتهي في فبراير من العام المقبل.