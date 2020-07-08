كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تحول فندقا في هونج كونج إلى مكتب جديد للأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت السلطات الصينية مكتبها للأمن القومي الضخم في هونج كونج، اليوم الأربعاء، وحولت فندقًا بالقرب من حديقة وسط المدينة التي كانت واحدة من أكثر الأماكن شعبية للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية إلى مقرها الجديد.

وفي حفل الافتتاح، قال رئيس مكتب الأمن، تشنج يانشيونج، إنه سيطبق القانون بشكل صارم "دون التعدي على الحقوق والمصالح المشروعة لأي فرد أو منظمة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال لوه هوينينج، رئيس مكتب الاتصال الصيني في المدينة، أكبر مكتب تمثيلي في بكين، إن المكتب هو "حارس البوابة للأمن القومي"، وإن الناس الذين يحبون الصين وهونج كونج رحبوا به.

وأضاف "لوه": "أولئك الذين لديهم دوافع خفية والذين يعارضون الصين ويسعون إلى زعزعة استقرار هونج كونج لم يوصموا المكتب فحسب، بل لطخوا النظام القانوني وسيادة القانون في البر الرئيسي الصيني في محاولة لإثارة المخاوف والمخاوف غير الضرورية بين هونج سكان كونج"

Advertisements

ولم يتضح عدد وكلاء البر الرئيسي الذين سيتمركزون في فندق متروبارك السابق، وهو عبارة عن مبنى مكون من 266 غرفة مكون من 33 طابقًا في منطقة التسوق والتجارة في خليج كوزواي بالقرب من فيكتوريا بارك.

وسيشرف المكتب، الذي يعمل خارج نطاق تدقيق المحاكم المحلية أو المؤسسات الأخرى، على تطبيق حكومة هونج كونج لتشريعات الأمن القومي الشاملة التي فرضتها بكين على المدينة الأسبوع الماضي.

يمنح التشريع وكلاءها، الذين يعملون بشكل علني في المركز المالي العالمي لأول مرة، سلطات إنفاذ.

وهو يسمح لهم بأخذ المشتبه بهم عبر الحدود للمحاكمة في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي ومنحهم امتيازات خاصة، بما في ذلك أن سلطات هونج كونج لا تستطيع تفتيشهم أو احتجازهم، أو حتى فحص سياراتهم.