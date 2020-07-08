كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف خلال الاحتجاجات الإثيوبية إلى 239 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع حصيلة ضحايا أعمال العنف خلال المظاهرات والاحتجاجات التي تعم إثيوبيا إلى 239 قتيلا، حسبما ذكرت الشرطة، اليوم الأربعاء.

وشهد العاصمة الإثيوبية، احتجاجات عنيفة، مع انقطاع تام لخدمات الإنترنت في معظم أنحاء البلاد لليوم الثامن على التوالي، حيث فقد مواطنو ذلك البلد جميع وسائل التواصل، وذلك عقب مقتل المغني المعارض هاشالو هونديسا.

وقتل المغني هاشالو هونديسا، وهو من عرقية أورومو، برصاص مجهولين ، مما أثار توترات عرقية واسعة، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

وفي بيان، قالت نائبة مفوض الشرطة في منطقة أوروميا، جيرما جيلام: "في أعقاب وفاة هاشالو، قتل 145 مدنيا و11 عنصرا من قوات الأمن في الاضطرابات في المنطقة"، بالإضافة إلى 8 مدنيين واثنين من عناصر الشرطة قتلوا في أديس أبابا في وقت سابق، بحسب بيان منفصل صادر عن شرطة العاصمة.

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وأضافت جيرما إن 167 آخرين "أصيبوا بجروح خطيرة"، مضيفة أنه تم اعتقال 1084 شخصا خلال الاحتجاجات.

ويذكر أن المغني هونديسا قتل بالرصاص مساء الاثنين الماضي في أديس أبابا لأسباب لا تزال مجهولة، وتم تشييعه، في مسقط رأسه بلدة أمبو، على بعد نحو 100 كيلومتر غربي العاصمة.

وأدت وفاة هاشالو إلى تظاهرات في أديس أبابا وفي منطقة أوروميا أكبر الولايات الاتحادية الإثيوبية.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اتهم خلال اجتماع مع كبار المسؤولين، جهات لم يسمها بإثارة الاضطرابات، مضيفا إن قتل المغني هونديسا وأعمال العنف التي اندلعت بعد الجريمة، تشكل "محاولات منسقة" لزعزعة استقرار البلاد.