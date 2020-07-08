أبيضار ترد على هجوم محام مصري: عقليتك عسكرية كنظام حكمكم

أوضحت الفنانة المغربية لبنى أبيضار، اليوم الثلاثاء، أنها تعرضت لهجوم من محام مصري، أثناء مشاركتها في برنامج على التلفزيون العربي.

وكشفت أبيضار، من خلال مقطع فيديو، نشرته على حسابها الفايسبوكي، أنها كانت ضيفة في برنامج “جدل”، الذي يبث على التلفزيون العربي، فكان من ضمن المتدخلين إلى جانبها محام مصري بصفته مستشارا قانونيا، وجه لها مجموعة من الاتهامات، والإهانات.

ووصفت أبيضار المحامي المصري بأنه صاحب “عقلية وتربية عسكرية”، موضحة أنه اتهمها بتحفيز الناشئة على الفجور، لترد عليه أنها ليست ممثلة مصرية، وأفلامها غير موجهة للجمهور المصري، أو تعرض حتي في التلفزيون المحلي.

وقالت أبيضار، إن المحامي المصري تساءل عن السبب، الذي منع محامين مغاربة، من مقاضاتها في إشارة إلى دورها في فيلم الزين لي فيك، مجيبة أن المغرب بلد يحترم حرية التعبير مقارنة مع مصر، بدليل أنها تحل بأرض الوطن دون أي مضايقة، وأن المضايقات، التي تعرضت لها، بسبب فيلم “الزين لي فيك” سابقا كانت من فئة معينة فقط.

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وأشارت أبيضار، إلى أنها أخبرت المحامي المصري أثناء الحديث معه، بأن زوجها من نفس بلده، لعله يحترمها، ويختار مصطلحاته أثناء الحديث معها، إلا أنه اتهمه هو كذلك بخدمة أجندة الإخوان المسلمين.

وردت أبيضار أن زوجها يحمل الجنسية الفرنسية، ولم يزر مصر منذ سنوات، وهذا ما يفنذ ادعاءات المحامي المصري.

واعتبرت أبيضار في حديثها أن النظام المصري العسكري، “ينتج مثل هته العقليات، و يلجأ دائما لحيلة تعليق شماعة مشاكلهم على الاخوان المسلمين أو اليهود، أو قطر”.