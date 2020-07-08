الدار البيضاء.. توقف حركة سير الترامواي بسبب انقطاع في التيار الكهربائي

أفادت الوكالة المستقلة للنقل الباريسي (RATP Dev)، المشرفة على استغلال شبكة النقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، أن حركة سير الترامواي توقفت بسبب حدوث انقطاع في التيار الكهربائي على مستوى بعض المناطق بالمدينة.

وأوضحت (RATP Dev)، في تصريح بهذا الخصوص لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الترامواي “لا يمكن أن يستأنف حركيته ما لم يتم إصلاح العطب تماما”.

أما (ليديك)، الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء بالدار البيضاء الكبرى، فقد أكدت انقطاع التيار ببعض المناطق، مشيرة إلى أن فرق التدخل تعمل على قدم وساق من أجل إصلاح هذا العطب بسرعة وعودة التيار “بشكل تدريجي”.