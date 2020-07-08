عبد الوهاب الدكالي لـ”اليوم 24″: أغنيتي الجديدة مستوحاة من شعار المغرب

أصدر الفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي، أخيرا، أغنية جديدة بعنوان “إن بعد العسر يسرا”، سلط فيه الضوء على مواجهة المغرب لجائحة كورونا.

وكشف الفنان عبد الوهاب الدكالي، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن أغنيته الجديدة مقسمة إلى 3 مقاطع، الأول يتغنى فيه بعظمة الخالق كنوع من الشكر له، والمقطع الثاني تتغن كلماته بجهود السلطات، والمغاربة في زمن كورونا، والمقطع الثالث يتغنى بالملك محمد السادس.

وأشار الموسيقار المغربي إلى أن مواضيع المقاطع الثلاثة لأغنية “إن بعد اليسر يسرا”، مستوحاة من شعار المملكة المغربية “الله، الوطن، الملك”، خصوصا بعد الإشادة، التي تلقاها المغرب عالميا بخصوص سياسة مواجهة جائحة كورونا.

وأوضح الدكالي، خلال حديثه الهاتفي مع “اليوم 24″، أن العمل على كليب الأغنية استغرق 3 أيام، فيما أن إعداد كتابة الكلمات، واللحن استغرق مدة 15 يوما تقريبا.