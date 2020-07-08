أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي كشفت عن 123 حالة إضافية، في عدد من جهات المملكة.
وسجلت أكبر حصيلة في جهة الدارالبيضاء- سطات، التي تأكدت بها 48 حالة جديدة، و15 حالة ي فاس – مكناس، و14 في مراكش – آسفي، و12 في جهة الشرق.
كما سجلت طنجة – تطوان – الحسيمة، تأكيد 12 حالة جديدة، وكذلك الشأن في العيون – الساقية الحمراء، و5 حالات في الرباط – سلا – القنيطرة، و4 في كلميم – واد نون، و1 ي بني ملال – خنيفرة.
وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالوباء، منذ بدء الأزمة في المملكة إلى 14730، تعافى منها 10848 حالة، مقابل 240 حالة وفاة، فيما لاتزال 3642 حالة قيد العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر 48 حالة جديدة بكورنا في جهة “الدار البيضاء”.. والحصيلة الجديدة تهم 9 جهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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