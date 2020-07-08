48 حالة جديدة بكورنا في جهة “الدار البيضاء”.. والحصيلة الجديدة تهم 9 جهات

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي كشفت عن 123 حالة إضافية، في عدد من جهات المملكة.

وسجلت أكبر حصيلة في جهة الدارالبيضاء- سطات، التي تأكدت بها 48 حالة جديدة، و15 حالة ي فاس – مكناس، و14 في مراكش – آسفي، و12 في جهة الشرق.

كما سجلت طنجة – تطوان – الحسيمة، تأكيد 12 حالة جديدة، وكذلك الشأن في العيون – الساقية الحمراء، و5 حالات في الرباط – سلا – القنيطرة، و4 في كلميم – واد نون، و1 ي بني ملال – خنيفرة.

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالوباء، منذ بدء الأزمة في المملكة إلى 14730، تعافى منها 10848 حالة، مقابل 240 حالة وفاة، فيما لاتزال 3642 حالة قيد العلاج.