بتعاون عشرات الأطباء: نجاح أول عملية لفصل توأمين يتشاركان نفس الجمجمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح مستشفى "بامبينو جيزو" للأطفال في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأربعاء، بنجاح عملية فريدة من نوعها لفصل أول توأمين سياميين يتشاركان المستوى الخلفي للجمجمة بالكامل.

وقال المستشفى في بيان له إنها "الحالة الأولى في إيطاليا، والوحيدة في العالم على الأرجح، لعملية ناجحة لتوأمين يتشاركان الجمجمة ذاتها بالكامل، وهي من الأشكال النادرة، والمعقدة جدًا لالتصاق الجمجمة والدماغ".

وأوضح المستشفى أن "التحضيرات لفصل التوأمين استمرت لأكثر من سنة، لتتوج أخيرًا بثلاث عمليات دقيقة جدًا، شارك في الثالثة التي استغرقت 18 ساعة، وشهدت الفصل النهائي، أكثر من 30 طبيب وممرض".

وتطرق البيان إلى أن التوأمان اللذان تنحدر أصولهما من جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاركا قبل العملية عظام الجمجمة، والجلد، وجزءًا كبيرًا من الأوعية الدموية، الأمر الذي شكل التحدي الأصعب لفريق الجراحة العصبية.

واحتفل التوأمان قبل عشرة أيام بعيد ميلادهما الثاني بحضور والدتهما التي بقيت معها منذ وصولهما إلى إيطاليا في أيلول/ سبتمبر عام 2018، في إطار النشاطات الإنسانية الدولية للمستشفى الذي نجحت فيه أربع عمليات سابقة لفصل توائم سيامية.