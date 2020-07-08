تمديد اعتقال المشتبه بقتل سعيد عساف وابنه رامي في زيمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم الأربعاء، اعتقال المشتبه (70 عاما) بقتل سعيد عساف (62 عاما) وابنه رامي عساف (27 عاما) في جريمة إطلاق نار بقرية زيمر، أمس الثلاثاء.
ووفقا لقرار المحكمة فإنه جرى تمديد اعتقال المشتبه به لمدة 9 أيام، أي لغاية يوم 16 تموز/ يوليو الجاري.
تفاصيل أوفى بعد قليل...
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