اخبار العالم

تمديد اعتقال المشتبه بقتل سعيد عساف وابنه رامي في زيمر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم الأربعاء، اعتقال المشتبه (70 عاما) بقتل سعيد عساف (62 عاما) وابنه رامي عساف (27 عاما) في جريمة إطلاق نار بقرية زيمر، أمس الثلاثاء.

ووفقا لقرار المحكمة فإنه جرى تمديد اعتقال المشتبه به لمدة 9 أيام، أي لغاية يوم 16 تموز/ يوليو الجاري.

تفاصيل أوفى بعد قليل...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد اعتقال المشتبه بقتل سعيد عساف وابنه رامي في زيمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا