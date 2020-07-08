بلدية تل أبيب تُباشر بهدم مبنى الجمارك التاريخي في ميناء يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - باشرت بلدية تل أبيب بهدم مبنى الجمارك التاريخي في ميناء يافا، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار مشروعها لتطوير الميناء الذي من المتوقع أن يستمر لأثر من عامين ونصف، وسيشمل تطوير المستودعات 2 و3، مع ترك ممر في منطقة المرسى لخدمة الزوار والصيادين، وفقا لادعائها.

وباشر مهندسو البلدية وبرفقة آليات وجرافات وعدد كبير من العمال بهدم وإزالة مبنى الجمارك التاريخي تمهيدا لإقامة فندق ضخم يضم 46 غرفة، إلى جانب توفير أماكن لركن السيارات وإقامة مطاعم ومناطق تجارية ومجمعات ترفيهية وغيرها.

وادعت البلدية أن الهدف من وراء إزالة مبنى الجمارك التاريخي هو جلب السياح والزوار لميناء يافا على غرار ما حدث في ميناء تل أبيب، بينما يعارض الصيادون والأهالي في ميناء يافا هذه الخطة خشية من أن تقضي فعليا على الطابع التقليدي والتاريخي للميناء.

وأكد عدد من الناشطين العرب في يافا أن بلدية تل أبيب تهدف من خلال هدم هذا المبنى والمباني التاريخية الأخرى لطمس المزيد من معالم المدينة العربية، فمبنى الجمارك يُعتبر جزء من تراث وتاريخ ميناء يافا".