لجنة الصيادين تدعو لوقفة احتجاجية أمام محكمة الصلح بالخضيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت لجنة الصيادين في جسر الزرقاء المواطنين العرب عموما وأهالي جسر الزرقاء خصوصا، والهيئات التمثيلية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية على مخطط الهدم والاقتلاع، غدًا الخميس، أمام محكمة الصلح في الخضيرة، والتي ستنظر في الاستئناف على أمر هدم مخزن الصيادة حمامة جربان.

وأكدت لجنة الصيادين بأن قرية الصيادين ومخزن الصيادة حمامة هي قضية مجتمع وقضية وجود وبقاء على الشاطئ.

وكانت لجنة الصيادين قد كشفت في الأسابيع الأخيرة، مصادقة لجان التخطيط الإسرائيلية، قبل أشهر، على مخطط اقتلاعي، أعدته وقدمته سلطة الطبيعة والحدائق، دون علم الصيادين ودون إشراكهم في عملية التخطيط.

وقال سكرتير لجنة الصيادين في جسر الزرقاء، سامي العلي؛ إن "التضامن الحقيقي مع الصيادين ومع حمامة يكون بالأساس من خلال كشف تفاصيل المخطط الخبيث الذي أعدته وصادقت عليه السلطات دون إبلاغ الصيادين، والتصدي له ورفضه وعدم التعاطي معه من قبل المجلس المحلي والهيئات التمثيلية، والجمعيات الأهلية، وعدم التفاوض مع سلطة الطبيعة حول المخطط، لا سيما وأنها نكثت التفاهمات وتواصل سياسة فرض المخططات التهويدية بشكل أحادي الجانب".

يذكر أن المحامية رنا جربان، قدمت الاستئناف للمحكمة باسم الصيادة حمامة جربان ومركز مساواة ولجنة الصيادين.