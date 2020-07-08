الرئيس الفرنسي ينضمّ إلى "تيك توك" وينشر أول فيديوهاته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انضمّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، الأربعاء، للمرّة الأولى إلى مستخدمي منصّة "تيك توك" لمحتوى الفيديو، بعد نشره لمقطع هنّأ فيه الطّلّاب النّاجحين في امتحانات الثّانويّة العامّة، ليحصد من خلاله أكثر من ست ملايين مشاهدة و850 ألف إعجاب خلال ساعات، بعد نيله استحسانًا كبيرًا وجلبه أكثر من 145 ألف مشترك في الحساب.

واعتبر الرئيس الفرنسي الذي صور واقفا في حدائق القصر الرئاسي بعد ساعات على صدور نتائج الشهادة الرسمية في الفيديو أنّ السّنة الدّراسيّة كانت "خارجة عن المألوف"، وتوجّه للطّلاب قائلًا: "في حال حصلتهم على شهادة الثانوية العامة للتو هذه الرسالة موجهة إليكم. تهانينا! لقد أتى ذلك نتيجة لعملكم".

وتابع في الشريط القصير "أنتم الجيل الذي نسميه أحيانا جيل عالم ما بعد كورونا". وأضاف "لقد عرفتم سنة خارجة عن المألوف، سنة جائحة وأسابيع طويلة في المنزل حرمتم خلاله من لقاء أصدقائكم ومن الدراسة بشكل طبيعي". وقد ألغيت الامتحانات الرسمية في فرنسا واستبدلت باختبارات متواصلة.

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وختم يقول "جيلكم أمام عالم ينبغي ابتكاره من جديد ليكون أقوى وأكثر تضامنا ومراعاة للبيئة. وأنا سأبذل المستطاع من موقعي لكي تعمل الحكومة على أن يكون العالم أفضل وأن نرجع إلى هذه الأسس المتينة".

ودرج إيمانويل ماكرون على التواصل عبر الشبكات الاجتماعي من "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"ليكند إن"؛ إلّا أنّ هذه كانت المرّة الأولى الّتي يقوم فيها باستخدام منصّة "تيك توك" المعروفة برواج استخدامها بكثرة بين الشباب والمراهقين.

وبلغ عدد مستخدمي "تيك توك" التي تملكها المجموعة الصينية "بايتدانس" 800 مليون شخص في كانون الثاني/ يناير 2020 وهي تشهد إقبالا كبيرا في صفوف الشباب بفضل الفيديوهات الطريفة والموسيقية والراقصة.