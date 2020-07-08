نحف: إصابة حرجة لرجل في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب رجل يبلغ من العمر 43 عاما، بجراح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية نحف بمنطقة الشاغور، اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، فإن جناة أقدموا على إطلاق النار على المصاب خلال تواجده في ساحة منزله.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جراح حرجة في القسم العلوي من جسده.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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وفي سياق تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، قتل سعيد عساف وابنه رامي عساف (62 و27 عاما) في قرية زيمر بعد تعرضهما لإطلاق نار أمس، الثلاثاء.

وبلغ عدد ضحايا منذ مطلع العام الجاري 2020 في المجتمع العربي، 45 ضحية بينها 8 نساء في جرائم قتل مختلفة.

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

هذا، وتنضاف جرائم إطلاق النار إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.