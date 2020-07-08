حورة: إغلاق المجلس المحلي إثر إصابة مدير قسم الصحة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلق المجلس المحلي في قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، أبوابه أمام المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابة مدير قسم الصحة، فرحان أبو رياش، بفيروس كورونا (كوفيد- 19).

وأعلن أن إغلاق المجلس المحلي سيستمر لغاية مطلع الأسبوع المقبل.

وقال أبو رياش إنه "شعرت بإرهاق وعدم شهية للطعام في الأيام الأخيرة، فأجريت فحصا لكشف فيروس كورونا، وللأسف الشديد أكدت نتيجة الفحص بأنني بالفيروس".

وأكد أنه "من منطلق مسؤوليتي أبلغت كافة الموظفين في المجلس المحلي بأن يدخلوا إلى الحجر الصحي ويجروا فحوصات لكشف كورونا".

وصرح رئيس المجلس المحلي، حابس العطاونة، أن "كافة الموظفين في المجلس المحلي دخلوا للحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام، وستجرى فحوصات فورية لكافة الموظفين للتأكد من سلامتهم".