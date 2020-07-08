ارتفاع حصيلة أعمال العنف في إثيوبيا إلى 239 قتيلا

الأربعاء 8 يوليه 2020

ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء الاحتجاجات وأعمال العنف العرقي التي اندلعت في إثيوبيا الأسبوع الماضي على خلفية مقتل مغن شعبي من قومية أورومو إلى 239، وفق ما أعلنت الشرطة.



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وقتل مجهولون المغني الشعبي هاشالو هونديسا، الذي يعتبره الكثير من أفراد أورومو صوتا لمعاناتهم من التهميش الأسبوع الماضي، ما أثار توتر عرقي يهدد الانتقال إلى الديموقراطية في البلاد.

واندلعت احتجاجات في العاصمة أديس أبابا وفي منطقة أوروميا المحيطة التي تتحدّر منها أكبر قومية في البلاد لطالما شعرت بأنها مهمشة ومضطهدة في البلد متعدد الأعراق.