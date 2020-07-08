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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة أعمال العنف في إثيوبيا إلى 239 قتيلا والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء الاحتجاجات وأعمال العنف العرقي التي اندلعت في إثيوبيا الأسبوع الماضي على خلفية مقتل مغن شعبي من قومية أورومو إلى 239، وفق ما أعلنت الشرطة.
وقتل مجهولون المغني الشعبي هاشالو هونديسا، الذي يعتبره الكثير من أفراد أورومو صوتا لمعاناتهم من التهميش الأسبوع الماضي، ما أثار توتر عرقي يهدد الانتقال إلى الديموقراطية في البلاد.
واندلعت احتجاجات في العاصمة أديس أبابا وفي منطقة أوروميا المحيطة التي تتحدّر منها أكبر قومية في البلاد لطالما شعرت بأنها مهمشة ومضطهدة في البلد متعدد الأعراق.
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