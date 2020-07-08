شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحالات المصابة بكورونا في الكويت إلى 52 ألف والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الاربعاء تسجیل 762 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19)، خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 52007 حالة فیما تم تسجیل حالتي وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 379 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

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