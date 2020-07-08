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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يدشن امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم.
وقال عبر تغريدة في حسابه الرسمي تويتر: "أعلنا قبل 47 شهراً عن امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم. واليوم ندشن مشروعنا. 50 قطاراً. 7 محطات. 125 ألف راكب يومياً. 12 ألف مهندس وفني و 80 مليون ساعة عمل لننجز عملنا في وقته كما وعدنا. نقول ما نفعل. ونفعل ما نقول. هذه دبي".
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