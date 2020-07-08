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شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للطيران" تسيّر رحلة عودة لنقل المصريين في الأردن والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
قالت شركة العربية للطيران، إنها ستقوم بتسيير رحلة عودة لنقل المسافرين المصريين المقيمين في الأردن إلى مصر.
وذكرت الناقلة والتي مقرها الشارقة، أنه سيتم تسيير هذه الرحلة إلى القاهرة من عمّان يوم 10 يوليو الجاري.
وتتوفر الرحلات للحجز الآن عبر الموقع الإلكتروني للعربية للطيران، أو عبر وكيل السفر المعتمد، أو عن طريق مركز الاتصال.
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