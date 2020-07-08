- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مناقشة وضع التلوث بخور المكلا وإمكانية معالجته والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
ناقش لقاء عقد ،اليوم ، بمدينة المكلا محافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة للشئون الفنية أمين بارزيق ،التلوث بخور المكلا وامكانية معالجات ذلك عبر محطات الضخ.
واستعرض اللقاء الذي ضم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس وهيب غانم و القائم بأعمال نائب مدير عام الفرع نبيل عيفان، نشاط الفرع ودوره في تحقيق السلامة البحرية للسفن والموانئ وحماية الأرواح والبيئة البحرية في نطاق الفرع في حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى.
وأشاد الوكيل بارزيق ،بجهود الهيئة والعاملين فيها..مؤكدا استعداد السلطة المحلية بالمحافظة تقديم كافة التسهيلات الممكنة للهيئة من اجل القيام بمهامها.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مناقشة وضع التلوث بخور المكلا وإمكانية معالجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.