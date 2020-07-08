شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول بحضرموت والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يوليه 2020 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، اليوم، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ،مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول في مديرية حجر بمحافظة حضرموت.

واشتملت المساعدات ،على توزيع 40 خيمة و240 بطانية، و800 بساط، استفاد منها 240 فردا في مناطق الغياضات، جول غروب، الفرش، خلل، خمرة، المعابر، غبارة، بمديرية حجر

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