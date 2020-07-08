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شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات جديدة بكورونا في بكين ولا وفيات في الصين والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس، هبوطا من ثماني حالات في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، وإن العاصمة بكين لم تسجل أية إصابة. ولم تسجل البلاد أيضا أية حالات وفاة جديدة.
ورصدت الصين أيضا ست إصابات جديدة دون أعراض، انخفاضا من 15 حالة في اليوم السابق.
وحتى أمس الثلاثاء بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83572 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.
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