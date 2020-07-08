- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. دولة الإمارات تعزز جهود أوروجواي في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
أرسلت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أوروجواي، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في القطاع الصحي لاحتواء فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، قال سعيد راشد عبيد سيف الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين سفير غير مقيم في أوروجواي :"إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع أوروجواي، وتميزت بطابع الصداقة والتوافق في المواقف السياسية والتعاون في مختلف المجالات".
وأضاف: "إرسال المساعدات الطبية اليوم يؤكد حرص قيادة دولة الإمارات على تطوير وترسيخ العلاقات الودية وتوثيقها على الأصعدة كافة بين البلدين خاصة في مجال تعزيز الجهود الصحية والوقائية ودعم العاملين في المجال الطبي".
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1046 طنا من المساعدات لأكثر من 71 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دولة الإمارات تعزز جهود أوروجواي في مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.