شكرا لقرائتكم خبر عن 239 قتيلاً حصيلة ضحايا العنف في إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت مصادر أمنية في إثيوبيا "بسبب الاضطرابات التي وقعت في المنطقة، لقي تسعة من ضباط الشرطة وخمسة من أفراد مسلحة و215 مدنيا مصرعهم".
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت بعد مقتل الناشط والفنان الإثيوبي هاشالو هونديسا، برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة أديس أبابا يوم 29 يونيو الماضي.
وأدان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، عملية القتل التي وصفها بالمأساة، كما تعهد بتقديم الجناة إلى العدالة.
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