شكرا لقرائتكم خبر عن عمان .. ١٢١٠ إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل ١٢١٠ إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان ٥٠٢٠٧ و 233 حالة وفاة . وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تماثل ٣٢٠٠٥ حالة للشفاء.

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